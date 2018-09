Deel dit artikel:













Diemen wil actie van Nuon en kabinet Foto: Shutterstock

DIEMEN - De gemeente Diemen is erg ontevreden over de gebrekkige luchtkwaliteit in de gemeente. Diemen staat volgens het CBS op de vierde plaats als meest vervuilende gemeente, met een CO2-uitstoot van bijna 80 kilo per vierkante meter.

Volgens wethouder duurzaamheid en luchtkwaliteit Jorrit Nuijens wordt dat grotendeels verklaard doordat Diemen een relatief kleine gemeente is qua oppervlakte, maar wel een elektriciteitscentrale binnen de gemeentegrenzen heeft, de NUON-centrale. Bovendien wordt Diemen omringd door snelwegen met veel verkeer en wordt er intensief gebouwd. Lees ook: Forse CO2 uitstoot in Velsen en Diemen in de Metropool Actie

Diemen eist dan ook actie van Nuon van het kabinet om de luchtkwaliteit te verbeteren. "Uiteraard sta ik liever niet zo hoog op dit lijstje", zegt wethouder Nuijens. "Helaas is dit niet door de gemeente op te lossen. We eisen dan ook dat het Rijk en Nuon in actie komen. Bijvoorbeeld door verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen en door het spoedig verduurzamen van de elektriciteitscentrale. Zelf werken we aan de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn met de gebouwde omgeving."