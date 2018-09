Nieuwe laadpalen bij 168 filialen McDonald's

NOORD-HOLLAND - McDonald's gaat 168 laadpalen plaatsen op alle locaties met een McDrive in Nederland. Op elke paal zitten twee snellaadpunten. Dat doet de restaurantketen in samenwerking met Nuon.

"Met deze overeenkomst zetten we samen met Nuon een belangrijke stap aanvullend op onze doelstellingen om de restaurants steeds duurzamer te maken. Hierbij zetten we onze schaalgrootte in om toe te werken naar klimaatneutrale bouw, operatie en logistiek", zegt Bas Klaassen van McDonald's.

"Geweldige stap"

De groene stroom voor de laadpalen is volledig afkomstig van Nederlandse windmolens. "Een geweldige stap", zegt Pieter van Ommeren, directeur Emobility van Nuon/Vattenfall. "Want om alle Nederlanders elektrisch te kunnen laten rijden, is een goede infrastructuur met voldoende en goed bereikbare laadpunten essentieel."

Drie jaar

Eind 2018 zullen McDonald's en Nuon de eerste laadpaal plaatsen. Binnen drie jaar volgen de overige 167 laadpalen.