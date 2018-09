Carry Slee leest nieuwe boek voor op school in Weesp

WEESP - Schrijfster Carry Slee heeft gisteren haar nieuwe boek Juf Braaksel voorgelezen op basisschool De Triangel in Weesp. Slee is onder meer bekend van de populaire boeken voor jongeren Spijt! en Afblijven.

Voor de schrijfster zijn kinderen de beste test om het boek als eerste aan voor te lezen. "Dit is het moment om te weten of het boek wel of niet goed is. Als de kinderen in slaap vallen of er doorheen gaan praten, dan weet ik: 'Dit is niks'. Maar dat gebeurde gelukkig niet", zegt Slee tegen NH Nieuws.

Vervelende juf

Voor een nieuw boek vroeg de schrijfster inspiratie van kinderen. Ze kreeg ontzettend veel reacties, waaronder van iemand die vertelde over een heel vervelende juf. "Ik dacht: 'Hé, dat ga ik doen'. Het verhaal schrijven van een vervelende juf Braaksel."

Nu het eerste boek van de serie af is, heeft Slee genoeg inspiratie voor een tweede verhaal over de vervelende juf. "Die komt volgend jaar uit", weet ze te melden.