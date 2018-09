Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drenkeling gereanimeerd na val in water Kolhorn Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

KOLHORN - Bij de golfbaan Barsingerhorn richting Kolhorn is vanmiddag een persoon in het water beland. Hoe dit gebeurde is onduidelijk. Het slachtoffer werd onderweg naar het ziekenhuis gereanimeerd.

Een getuige laat aan NH Nieuws weten een scootmobiel te hebben zien staan bij de plek van het ongeluk en dat het er vanmorgen 'één grote blubberbende was'. De toestand van het slachtoffer is onbekend. Op dit moment doet de politie een buurtonderzoek.