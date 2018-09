Meningokokkenziekte zeldzaam maar komt ook voor in Noord-Holland

HOORN - Volgende week krijgen veertienjarigen (en kinderen die in 2018 nog 14 worden) een oproep voor een inenting tegen meningokokken. Maar weinig mensen worden ziek door de meningokokbacterie, maar toch komt deze ook voor in Noord-Holland.

Bij het Westfries Gasthuis is begin dit jaar een patient opgenomen geweest met de meningokokkenziekte. De persoon in kwestie heeft dit gelukkig overleefd. Het ziekenhuis laat weten geen speciale maatregelen te nemen, maar wel extra alert te zijn op de ziekte.

Overdraagbaar

De meningokokkenziekte is een verzamelnaam van ziekten die worden veroorzaakt door de meningokokbacterie. Die komt voor in de neusholten. Gezonde mensen worden hier meestal niet ziek door. Maar als de bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, dan kan dit bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking veroorzaken.

De bacterie is overdraagbaar van mens op mens. "De ziekte kan worden overgebracht door in elkaars richting te hoesten of door zoenen", vertelt Harald Wychgel van het RIVM.

Vaccineren

Omdat mensen echt ernstig ziek kunnen worden van de bacterie, wordt vanaf 1 oktober gestart met het vaccineren van 14-jarigen. Dit is een leeftijdsgroep die relatief vaker getroffen wordt door de ziekte.

"Hopelijk kunnen we met het vaccineren bereiken dat de bacterie op den duur minder voorkomt", vertelt Wychgel. Ondanks dat er dus maar weinig mensen echt ziek worden van de meningok, adviseert het RIVM de tieners wel om zich te laten inenten. "De ziekte is zeldzaam, maar wel heel ernstig als je het krijgt. Dus ga 'm halen die prik."