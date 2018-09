Bijna 2.000 euro voor mama's in Zuid-Afrika: "Trillen op mijn benen"

AMSTERDAM - Jiske Boerma van Kinderfonds MAMAS wist van niets toen zij vanochtend door NH Radio-presentatrice June Hoogcarspel in de studio werd geïnterviewd over haar goede doel. Na een paar minuten werd haar een prachtige cheque van 1.920 euro uitgereikt. "Ik sta helemaal te trillen op mijn benen!"

"Ik ga je ergens inluizen", verklapt June. Jiske Boerma van Stichting MAMAS kijkt verbaasd. Iets daarvoor waren er een aantal dames binnengekomen. "Die krijgen een rondleiding", had June haar gast wijsgemaakt.

Na een aantal minuten in gesprek te zijn geweest, onthult June dat de dames die in de studio staan helemaal niet aan het wachten zijn op een rondleiding. Zij roept één van de dames, Truusje Mul, naar de microfoon. Zij heeft een actie opgezet: gelukspoppetjes maken van afval en deze verkopen. "Het is een groot succes geweest", aldus Mul.

'Voor Zuid-Afrika'

Alle dames in de studio hebben, na een oproep van NH Radio, meegeholpen met het maken van de poppetjes. Mul overhandigt vol trots een envelop aan de stomverbaasde Boerma. Ze opent hem en schrikt. 1.920 euro en 85 cent, aldus de cheque. "Ik sta helemaal te trillen op mijn benen!", roept Boerma.

Na applaus, geknuffel en gekus is 'bedankt' het enige wat een geëmotioneerde Boerma kan zeggen. "Voor de mama's in Zuid-Afrika!", sluit Mul haar inzamelingsactie af.