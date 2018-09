Deel dit artikel:













Wolter Kroes viert jubileum in AFAS Live: "Dit is waar het allemaal begon" Foto: Screenshot YouTube

AMSTERDAM - De Zaanse zanger Wolter Kroes viert volgend jaar zijn 30-jarig jubileum. Omdat de kaartjes voor zijn eerste concert hiervoor in Carré binnen een mum van tijd waren uitverkocht, besloot hij een tweede concert te geven. En dat doet hij in het voor hem bijzondere AFAS Live in Amsterdam.

"Dit is waar het voor mij allemaal begon", vertelt de Zaandammer tegen mediapartner RTV Zaanstreek. "Met de nummers Ik heb de hele nacht liggen dromen en Viva Hollandia ben ik op dit podium doorgebroken. Het is heel speciaal dat ik hier terugkom." Het concert vindt plaats op 30 maart volgend jaar. Fans die dit niet willen missen, moeten er snel bijzijn. Er zijn ongeveer 6.000 plekken beschikbaar en er komt geen vervolg op dit eenmalige concert. "Dit is een uniek concert en doen het maar één keer."