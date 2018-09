Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Klein maar fijn theater in Eemnes: Op bezoek bij De Hasselbak Foto: NH Nieuws

EEMNES - Klein maar fijn. Dat is de omschrijven van theater De Hasselbak in Eemnes. Het podium viert dit jaar het 10-jarig bestaan en is het vaste onderkomen van toneelverenigingen Deo et Arti.

Vlak voor de bouw in 2008, raakte de huidige toneelvereniging twee clubgebouwen kwijt door een grote brand. De leden sloegen de handen ineen en bouwden grotendeels zelf en met behulp van veel sponsors het theater. Voor een amateurtoneelvereniging is het hebben van een eigen theater een unieke situatie, waar ze heel trots op zijn. "Het stelt ons in de gelegenheid om zelf onze voorstellingen te plannen, goed te repeteren en onze eigen plannen te maken", aldus een van de initiatiefnemers van het theater.