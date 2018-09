Beemster heeft hoogste aandeel miljonairs in Zaanstreek-Waterland

BEEMSTER - Beemster heeft met 5 procent het hoogste aandeel miljonairs van de regio Zaanstreek-Waterland, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De gemeente telt met afstand de meeste miljonairs in deze regio. Ze staat echter nog altijd ver verwijderd van Laren, waar met 11 procent relatief gezien de meeste miljonairs in Nederland wonen.

Op gepaste afstand volgen respectievelijk Landsmeer, Waterland, Edam-Volendam, Oostzaan en Wormerland. In deze gemeenten is het aandeel miljonairs tussen de 1,6 procent (Wormerland) en 3 procent (Landsmeer). Helemaal onderaan staan, zowel in de regio Zaanstreek-Waterland als in Noord-Holland in zijn geheel, met krap een halve procent Zaanstad en Purmerend. Daar zijn naar verhouding het minste aantal huishoudens met een miljoen of meer.

Het CBS neemt de waarde van het eigen huis en de hypotheekschuld niet mee.

Cijfers Nederland

Nederland kreeg er in 2016 6.000 miljonairshuishoudens bij, waarmee het totaal op 112.000 kwam. Nooit eerder hadden zoveel huishoudens in Nederland een vermogen van een miljoen of meer.

Ruim de helft van de miljonairs werkt als ondernemer, een derde van de huishoudens is al met pensioen. Van de werkenden is 20 procent actief in de landbouw, wat daarmee de grootste bedrijfstak is voor miljonairs. Ook advocaten en medisch specialisten hebben een flink aandeel.

Bekijk hier het aandeel miljonairshuishoudens per gemeente in Noord-Holland: