Kuipers fluit AZ-Feyenoord, Higler leidt Ajax-FC Groningen

ZEIST - AZ - Feyenoord staat komende zondag onder leiding van Björn Kuipers. Dat maakte de KNVB dinsdag bekend. Ajax - FC Groningen wordt gefloten door Dennis Higler. Ook de aanstellingen van de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend gemaakt.

AZ - Feyenoord

Het duel tussen de nummer drie en vier van de eredivisie wordt zoals gezegd gefloten door Björn Kuipers. Erwin Zeinstra en Sander van Roekel zijn zijn assistenten, terwijl Martin van den Kerkhof de vierde official is. Danny Makkelie is de VAR. Het duel in het AFAS Stadion begint om 12.15 uur en is live te volgen via onze Facebook-pagina, de site, de app en de radio. Edward Dekker en Marijn Willems doen verslag.



Ajax - FC Groningen

Ajax - FC Groningen wordt gefloten door Dennis Higler. De KNVB heeft Rogier Honig en Nicky Siebert aangesteld als zijn assistenten. Rob Dieperink is vierde official bij het duel, dat zaterdagavond om 20.45 uur begint in de Johan Cruijff ArenA. Pol van Boekel dient als de VAR.

Keuken Kampioen Divisie

Ook de aanstellingen van de scheidsrechters in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend gemaakt. Siemen Mulder is de arbiter bij het duel tussen Cambuur en Telstar, terwijl FC Volendam - TOP Oss onder leiding staat van Rob Dieperink. Deze duels zijn vrijdagavond vanaf 20.00 uur live op de radio te volgens tijdens de uitzending van NH Sport, die al om 19.00 uur begint.

Ook Jong AZ - Go Ahead Eagles begint vrijdagavond om 20.00 en dat duel wordt gefloten door Ingmar Oostrom. Jong Ajax - Helmond Sport wordt op maandagavond om 20.00 uur gespeeld. Tijdens deze wedstrijd is Clay Ruperti de scheidsrechter.