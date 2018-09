Straatvoetballer Van Gils helpt gevangenisklanten re-integreren

ZAANDAM - Straatvoetballer Edward van Gils gaat (ex-)gedetineerden helpen succesvol te re-integreren door middel van voetbal. Daarvoor slaat de Zaandamse sporter de handen ineen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

"De bal was mijn redding", zegt Streetkings-oprichter en -directeur Van Gils (40). Tijdens een moeilijke periode in zijn jeugd bracht hij veel tijd op straat door. Maar in plaats van doelloos rondhangen, leerde hij zichzelf talloze trucs met een bal.

Zijn perfecte balbeheersing bleef niet onopgemerkt: toen hij in 2000 op een veldje in Amsterdam bezig was, werd hij gescout en ingelijfd door een groot sportmerk, dat hem onder meer inhuurde voor flitsende commercials.

Later richtte hij Streetkings op, een organisatie die jongeren met voetbal op het rechte pad probeert te houden. "Ik wil jongeren een beetje meegeven dat slechte dingen mij vrij weinig hebben opgeleverd, maar dat ik door de goede dingen die ik later heb gedaan wel succesvol ben geworden", vertelde hij eerder aan NH Nieuws.

Ervaringsdeskundigen

Door samen te werken met DJI hoopt Gils (ex-)gedetineerden hetzelfde pad te wijzen. "Als ervaringsdeskundigen kunnen we zeker van meerwaarde zijn bij de re-integratie van jongens tijdens en na detentie", aldus de balkunstenaar.

DJI is erg tevreden. "Ik kijk uit naar een mooie samenwerking", aldus hoofddirecteur Gerard Bakker. De DJI ziet sport als een perfect middel om re-integratie te bevorderen.