De Peiling: Foto's van je kinderen delen op social media?

NOORD-HOLLAND - Ouders doen het volop: foto's en video's van hun kinderen online zetten. De eerste stapjes. Spelen met de hond. Kijk daar zit de kleine in bad. Leuk of onverstandig?

Dagelijks

Maar liefst 30 procent van alle ouders post dagelijks een foto van hun kind op Instagram, Facebook, Snapchat of Twitter, waarvan 12 procent zelfs 4 of meer keer per dag. Zo blijkt uit onderzoek van online beveiligingsspecialist McAfee.

Risico's

Ouders zijn zich bewust van de mogelijke risico’s van het delen van online afbeeldingen van hun kind, zoals pedofilie, stalken, en online pesten, maar laat zich daardoor niet weerhouden foto's online te zetten.

Mening kind

De meeste ouders, zo'n 58 procent, overweegt niet of hun kind wel instemt met het delen van foto's. Vaak vinden ouders hun kinderen te jong om daar een mening over te hebben. 19 procent vindt dat de ouders die beslissing altijd zelf moeten kunnen nemen.

Wat vind jij?

