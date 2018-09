Hotels Amsterdam naar maximale bezetting

AMSTERDAM - Het zijn toptijden voor de hotels in de regio Amsterdam. De bezettingsgraden liggen op het hoogste niveau in 20 jaar en ook de gemiddelde kamerprijs gaat naar recordhoogte. De winst per hotelkamer is hierdoor hoger dan ooit. Dat blijkt uit onderzoek van hoteladviesbureau Horwath HTL.

In de regio Amsterdam en Schiphol zaten de hotels het afgelopen jaar voor iets meer dan 85 procent vol. Het jaar daarvoor was dat nog 82,2 procent. De gemiddelde kamerprijs steeg met ruim 5 procent van 131 euro tot 139 euro.

Bezettingsgraad boven 90 procent

In het centrum van Amsterdam ligt de bezettingsgraad inmiddels voor veel hotels al ruim boven de 90 procent, waardoor een verdere stijging bijna onmogelijk wordt. De vooruitzichten voor bezettingsgraad in de regio Amsterdam laten een zeer lichte lichte stijging in 2018 zien en waarschijnlijk een stabilisatie in 2019. De gemiddelde kamerprijs stijgt in de verwachtingen van de hoteliers wel door, naar 144 euro in 2018 en 146 euro in 2019.

Hotelstop

De hoge bezettingsgraden in Amsterdam zijn goed voor de hotels, maar de toenemende aantallen toeristen veroorzaken ook overlast. De gemeente Amsterdam heeft een hotelstop afgekondigd die nieuwe hotelontwikkelingen in de stad maar zeker in het centrum op termijn vrijwel onmogelijk maakt. Door deze maatregel blijven bezettingsgraden waarschijnlijk op maximaal niveau. Ook de kamerprijzen zullen verder stijgen. De komende jaren zitten er nog bijna 4.000 nieuwe hotelkamers in de pijplijn voor Amsterdam, maar die liggen bijna allemaal buiten het centrum.