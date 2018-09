Vriendin kijkt terug op leven Shepherd: "Ze had last van hartzeer"

IJMUIDEN - "Een prachtige vrouw." Zo noemt Joke Schol uit IJmuiden de gister overleden Helen Shepherd. Ze was een goede vriendin van de 78-jarige zangeres. "Ze stond altijd voor iedereen klaar."

Schol kijkt vol liefde terug op het leven van Shepherd, die eigenlijk Helena Cornelia Schaap heette. Samen met haar broers vormde Shepherd een muzikaal trio dat door heel Europa tourde in de jaren zestig.

De vriendin vertelt aan NH Nieuws dat Shepherd achteruit ging na het overlijden van haar man. "Daar had ze het gewoon heel moeilijk mee. Ze had last van hartzeer. Niet zo vreemd als je zo lang samen bent geweest", aldus Schol. Shepherd werd een paar maanden geleden opgenomen in een verzorgingstehuis, waar ze gisteren op 78-jarige leeftijd stierf.

Wereld

Het favoriete nummer van The Shepherds is voor de jeugdvriendin zonder twijfel 'Wereld', waarmee ze derde werd op het Nationale Songfestival in 1966.