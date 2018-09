Deel dit artikel:













Windsurfster De Geus op koers voor plaatsing Olympische Spelen Foto: Pro Shots/Dwight Rompas

TOKIO - Lilian de Geus is goed gestart tijdens de wereldbekerwedstrijden op het olympisch zeilwater in Enoshima, bij Tokio. De geboren Blaricumse gaat na de eerste dag aan de leiding in de RS:X-klasse, waar ze ook wereldkampioen in is.

Daarmee ligt de windsurfster op koers voor plaatsing voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, waarbij er op hetzelfde water voor de medailles zal worden gestreden. De Geus werd in de eerste race 21e, maar dat resultaat kan worden weggestreept. In de tweede en derde race werd ze eerste, waardoor ze na dag één aan de leiding gaat. Als De Geus bij de eerste zeven eindigt, kwalificeert ze zich voor de Spelen. Tot en met komende vrijdag surft De Geus drie races per dag. Op zaterdag volgt de race om de medailles en wordt bekend of ze zich plaatst voor de Olympische Spelen. Van Rijsselberghe

Dorian van Rijsselberghe beleefde eveneens zijn eerste dag tijdens de wereldbekerwedstrijden. De surfer uit Den Burg (Texel) werd in zijn eerste race vierde in de RS:X-klasse, waarna hij in de tweede en derde race respectievelijk zevende en 24e werd. Het gaat hem tijdens deze wedstrijd meer om het verkennen van het water dan om het resultaat, meldt hij via Twitter. Heiner

Ook Nicholas Heiner kwam in actie op het olympisch zeilwater. De 29-jarige windsurfer uit Enkhuizen staat na dag één tweede in de Finn. Hij surft tot en met zaterdag twee races op een dag, waarna de medalrace op zondag wordt gehouden.