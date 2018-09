Vader Dascha eist camerabeelden bij politiebureau Hilversum: "Zonder ga ik niet weg"

HILVERSUM - De vader Dascha Graafsma eist op dit moment op het politiebureau in Hilversum om de camerabeelden te bekijken die zijn gemaakt vlak voor de dood van zijn dochter. Onderzoeksleider Joey Roelofs vertelde gisteren dat er beelden beschikbaar zijn "op cruciale momenten op de bewuste avond". Het OM wil de beelden echter niet vrijgeven.

Dascha Graafsma werd eind november 2015 na een avond stappen dood gevonden langs het spoor in Hilversum. Ze zou geraakt zijn door een trein. Hoewel de politie concludeerde dat ze zelfmoord had gepleegd, kon de familie dit moeilijk geloven. Dascha was die avond wezen stappen in nachtclub Let's Get Down.

Dascha's vader hoopt door het bekijken van de beelden een inzicht te krijgen wat er is gebeurd op de fatale avond drie jaar geleden. Vooralsnog is dit nog steeds onduidelijk.

Lees ook: Onderzoeksteam Dascha eist camerabeelden, maar OM wil van niets weten

Het OM laat aan NH Nieuws weten dat ze de beelden niet aan de familie zullen geven in verband met privacy van het dossier en omdat de familie de beelden wil gebruiken voor eigen onderzoek. "Maar de eigenaren van de beelden hebben het aan het OM ter beschikking gesteld. Ze zijn altijd vrij om de eigenaren zelf om de beelden te vragen", aldus het OM gisteren.

Volgens het OM zou de familie het dossier al meerdere malen hebben gezien, waaronder ook de beelden. Maar de familie zegt op hun beurt dat dit een leugen is. "Wij hebben de beelden nooit gezien', aldus Joey Roelofs van het onderzoeksteam.