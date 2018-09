Margriet Eshuijs: "Muziek is mijn hele leven"

ZAANDAM - Wie bij Margriet Eshuijs thuiskomt weet het meteen; hier woont een muzikant. De zwarte vleugel heeft een prominente plek in de kamer en overal staan en hangen muziekinstrumenten.

Biografie



Naam: Margriet Eshuijs



Geboren: 14 oktober 1952



Beroep: zangeres, muzikant



Erelijst: Gouden Plaat "As we are", 3 Edisons, Pall Mall Exportprijs

"Ik kan hier zowat niet wonen", moet Eshuijs toegeven. En dan is het nu flink opgeruimd. Eerder stonden de instrumentkisten onder de vleugel opgesteld. Het waren er zoveel dat ze bijna niet meer achter de piano plaats kon nemen. Nu hangen haar gitaren aan de muur en dat scheelt veel ruimte. "Nu speel ik er ook meer op."

Alleen maar muziekmaken

"Muziek is mijn hele leven. Als vak vind ik het niet zo interessant, maar muziekmaken vind ik wel heel interessant. Nu heb ik een manier gevonden om mijn leven zo te ordenen dat het eigenlijk alleen maar muziekmaken is. Ik heb een koor en leer mensen zingen die nog nooit hebben gezongen. En ik doe solo-concerten. Dan maak ik ter plekke arrangementen op de muziekinstrumenten die ik beheers. En dan lekker zingen," aldus de zangeres.

Alleskunner

Eshuijs speelt gitaar, piano en accordeon. Met de accordeon is het allemaal begonnen. De kleine accordeon waarop ze als meisje van drie leerde spelen, heeft ze nog steeds. Haar ouders hadden een muziekwinkel en van jongs af aan raakte ze vertrouwd met muziek. Een favoriet instrument heeft ze niet, alle instrumenten zijn haar even dierbaar, maar de gitaar is voor haar wel speciaal.

"Ik ben ooit gevallen en heb toen posttraumatische dystrofie in mijn vingers opgelopen. Ik kon niks meer. Elke keer brak mijn hart. Wat zou het toch erg zijn als ik nooit meer gitaar zou kunnen spelen. Ik denk dat het komt doordat je een gitaar vasthoudt, dan voel je het instrument tegen je lichaam aan. Je bent heel erg in contact met wat je doet."

Meisje met de accordeon

Een lievelingsnummer heeft de zangeres niet. Wel zijn er nummers die ze liever niet meer speelt. Maar het gaat de roodharige zangeres vooral om de muziek zelf. "Ik wil muziek blijven maken. Ik wil dat meisje van drie zijn met die accordeon."