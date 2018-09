Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ton gaat aan neus loterijwinnaar voorbij: winnende lot verlopen Foto: Shutterstock

ZAANDAM - Wat er fout is gegaan, is voor de Staatsloterij een raadsel. Wel is duidelijk dat gisteren na een jaar het winnende lotnummer BN 18253 verliep, waardoor de geldprijs van 100.000 euro niet meer toegankelijk is voor de persoon die het lot in Zaandam heeft gekocht.

Eén jaar tijd krijgen de gelukkige prijswinnaars van de Staatsloterij om hun prijs in ontvangst te nemen. Voor de trekking van 10 september 2017 werd het lot gekocht. Toen op 10 september 2018 de deuren van de verkooppunten sloten, had de winnaar zijn geldprijs van een ton nog steeds niet opgehaald. Lees ook: Winnaar van een ton in Zaandam gezocht "Heel jammer. Het liefste wat wij doen is prijzen uitkeren", zegt een woordvoerder van de Staatsloterij. Het gebeurt niet vaak dat een prijs van zo'n omvang blijft liggen, maar 'toch een enkele keer' verstrijkt de deadline van het winnende lotnummer. Bloemetje?

Het geld komt nu op een grote hoop en wordt aan het eind van het jaar verdeeld over NOC*NSF, meerdere goede doelen en de staat. Mocht de 'gelukkige' winnaar zich alsnog melden, dan vreest de woordvoerder dat hij achter het net vist. "Wel willen wij graag in gesprek om te kijken wat er fout is gegaan, maar de prijs uitkeren kunnen wij niet meer doen." Voor de troost zou er eventueel wel een boeket bloemen voor de pechvogel klaarstaan, besluit de woordvoerder.