Advocaten willen niet via app contact met cliënt: 'privacy in geding'

ZAANSTAD - De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten spant vandaag een kort geding aan tegen de staat. Reden hiervoor is de applicatie die advocaten in verschillende gevangenissen - waaronder Zaanstad - verplicht moeten gebruiken als ze contact willen met hun cliënt, maar aan die app zitten flink wat haken en ogen.

De applicatie is per 1 september verplicht in drie Nederlandse gevangenissen, waaronder de gevangenis in Zaanstad. Via deze app kunnen advocaten terugbelverzoeken achterlaten en bezoekafspraken maken, waar voorheen een administratiemedewerker tussen zat.

Het verplichten van de applicatie kent volgens voorzitter van De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten flinke risico's. Zo weet de advocaat niet wanneer zijn cliënt de voicemail luistert, terwijl er soms spoed achter zit. "Het is een mooie aanvulling. Zo hebben wij het ook begrepen", aldus Jaap Baar tegen het NOS Radio 1 Journaal.

Privacytwijfels

Daarnaast moet een voicemail ergens worden opgeslagen. Kan dan niemand meeluisteren, vraagt Baar zich af. "Kunnen daar ook geen buitenlandse opsporingsdiensten bij?"

Ook moet de applicatie worden gedownload op een afgeschermde werktelefoon, maar applicaties zuigen zich vol met data, weet de voorzitter. "Wat doet die app? Dat baart ons zorgen."

Kosten

Vijftien cent per minuut kost het gebruik van de applicatie. Wil je als advocaat je belminuten opwaarderen? Dan moet je ook dokken. De advocaat draait zich niet om voor de kosten die het met zich meebrengt, maar Baar stipt aan dat dit 'kosten zijn die er voorheen niet waren'.

Het kort geding komt om 10.00 uur voor.