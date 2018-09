Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vat met drugsafval gevonden in bosjes Castricum Foto: Inter Visual Studio

CASTRICUM - In het duingebied in Castricum is vannacht drugsafval gevonden. Volgens een omstander zou het om tenminste één vat gaan.

De vondst werd gedaan tussen de Goudsbergen en de Oude Parklaan. Een ooggetuige meldt dat de adviseur gevaarlijke stoffen ter plaatse was. Hoe de drugs daar terecht is gekomen, is nog niet bekend. Er is niemand aangehouden.