Zwaargewonde na schietpartij in parkeergarage Amsterdam Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Bij een schietpartij in een parkeergarage in het centrum van Amsterdam is vannacht even na 04.00 uur een persoon zwaargewond geraakt. De politie heeft drie verdachten gearresteerd.

De schietpartij vond plaats in de parkeergarage van The Bank, het kantoorgebouw aan het Rembrandtplein. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt, hij of zij is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.