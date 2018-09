Deel dit artikel:













Zwaargewonde (24) na schietpartij bij parkeergarage Amsterdam Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Bij een schietpartij bij de ingang van een parkeergarage in het centrum van Amsterdam is vannacht even na 04.00 uur een 24-jarige man zwaargewond geraakt. De politie heeft drie verdachten gearresteerd.

De man werd bij de ingang aan de kant van de Amstelstraat in Amsterdam onder vuur genomen. Hij is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Leden van de Forensische Recherche hebben de hele ochtend nog onderzoek verricht. Daarbij zijn ook twee auto's in beslag genomen. De parkeergarage is inmiddels weer vrijgegeven.