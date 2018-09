Deel dit artikel:













Michael Reiziger: "Dit hoort niet in een professionele omgeving" Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - Jong Ajax won vrijdagavond in het AFAS stadion met 0-1 van Jong AZ. Michael Reiziger, trainer van Jong Ajax, was na afloop uiteraard blij met de drie punten. Maar hij was ook ontevreden over het ontbreken van vele spelers in zijn selectie. "Dit hoort niet in een professionele omgeving", zei hij na afloop van het duel.

Vanwege de vele interlandverplichtingen van zijn spelers was het voorafgaand aan het duel puzzelen voor Reiziger. "Het was heel moeilijk om elf basispelers op te stellen. Dat hoort niet zo te zijn. We hebben op het laatste moment nog vier spelers van onder negentien kunnen krijgen." Ook Michel Vonk, één van de hoofdtrainer van Jong AZ, was na afloop ontevreden. "We zijn teleurgesteld en eigenlijk ook een beetje boos. Met name de eerste helft hebben we te weinig strijd en passie getoond. En dat is de basis van elke overwinning."