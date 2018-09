Straat in Amsterdam onder water door kapotte waterleiding

AMSTERDAM - (AT5) De brandweer is vanavond uitgerukt voor een kapotte waterleiding op de Oostenburgergracht in Amsterdam.

De waterleiding was even rond 22.00 uur gesprongen of beschadigd geraakt. Een deel van de straat stond daarna onder een flinke laag water.

Eerder die dag werd er nog aan de straat gewerkt, of de werkzaamheden met de waterlekkage te maken hebben is niet duidelijk.

De brandweer heeft een deel van het water weggepompt. Waternet is inmiddels in de straat om de leiding af te sluiten en de rest van het water weg te pompen.