Duikers treffen 'krokodillenkop' aan in de Where

PURMEREND - De duikers van vereniging Trilobiet visten afgelopen weekend een hoop zooi uit het kanaal de Where tijdens hun jaarlijkse schoonmaakactie onder water. Toen ze tussen alle troep ook nog een krokodillenkop aantroffen, stonden ze wel even raar te kijken.

Fietsen, glas, stenen, een pinguïn-beeldje en vooral: heel veel troep. Tijdens het schoonmaken van de Where voelt duiker Henk Appelman opeens iets ongewoons in zijn handen. "Scherpe tandjes, leek het wel. Ik dacht nog: het zal wel een koeienkop zijn", zegt hij tegen NH Nieuws.

Hij haalt de vondst boven water. Tot ieders verbazing blijkt het om de kop van een krokodil te gaan. Bang is Henk niet geweest. "Nee hoor, hij had geen staart en hij bewoog niet, dus ik vond het niet eng."

Pistool

Merkwaardig is het wel. "Dit staat zeker in mijn top tien van rare dingen die ik heb opgedoken. Naast een pistool en een kluisje, die we hier acht jaar geleden vonden."



De kop ziet er levensecht uit, dus de vraag rijst: is het echt of nep? "Zal ik een geheimpje verklappen," vraagt Henk. "Hij is helemaal van plastic, hartstikke nep!"

Prachtig

Overbuurman Philip Schmit mag de vondst mee naar huis nemen. "Hij is toch prachtig! Ik ken een kunstenaar die er wellicht iets mee kan. Ondertussen vertel ik mensen dat hij ontsnapt is uit Artis."



Het blijft een mysterie waar de krokodil vandaan komt. "Ik denk van een boot of uit het tuincentrum. Maar je weet het niet, misschien komt hij toch wel uit de Nijl," zegt Henk.

Rommel

Henk hoopt dat mensen in de toekomst minder rommel in het water zullen gooien. "Wij willen het hier graag een beetje schoonhouden onder water. Dus mensen: gooi je afval niet in de Where. Er staan genoeg prullenbakken in Purmerend."