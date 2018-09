Geen maatregelen tegen deelfietsen in Haarlem

HAARLEM - In tegenstelling tot Amsterdam gaat Haarlem deelfietsen niet verbieden. De gemeente zegt daarvoor geen juridische mogelijkheden te hebben, maar wil ook liever in gesprek gaan met de verhuurbedrijven.

In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening, red.) van Haarlem is niet bepaald dat er een vergunning nodig is voor het plaatsen van fietsen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgers en bedrijven.

Na het plaatsen van 200 geel-zwarte fietsen door het verhuurbedrijf Yo-Bike ontstond commotie in de stad. Sommige Haarlemmers vinden dat de toch al zo weinig fietsenstallingen in het centrum ingepikt worden door de deelfietsen. Maar ook veel Haarlemmers staan positief tegenover het concept.

De gemeente heeft wel aan Yo-Bike gevraagd om zelf eigen rekken te plaatsen voor de deelfietsen. Het bedrijf wil dat niet doen, omdat door de deelfietsen uiteindelijk het aantal geparkeerde fietsen kan verminderen. En dan zijn er juist minder rekken nodig, redeneert Yo-bike.

Overigens zijn er nog drie andere fietsverhuurbedrijven in Haarlem actief. Naast de bekende OV-fiets van de NS, staan er ook tientalle bakfietsen van Cargeroo en stalen rossen van Uwdeelfiets door de stad.