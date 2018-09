Deel dit artikel:













Oranje Leeuwinnen beginnen in Breda tegen Denemarken Foto: Pro Shots/Remko Kool

ZEIST - De Nederlandse voetbalvrouwen spelen komende maand in Breda tegen Denemarken in de eerste ronde van de play-offs om een WK-ticket. De thuiswedstrijd in het stadion van NAC begint op 5 oktber om 20.00 uur.

Vier dagen later staat de return op het programma in het Viborg Stadion. Dat duel begint om om 18.00 uur. Zwitserland en België spelen in de andere play-offwedstrijd tegen elkaar. De winnaars van de eerste ronde gaan tussen 7 en 13 november in de tweede en beslissende ronde uitmaken welk land zich alsnog plaatst voor het wereldkampioenschap volgend jaar zomer in Frankrijk. Nederland verloor vorige week in Oslo in de laatste groepswedstrijd van de WK-kwalificatie van rivaal Noorwegen (2-1) en liep daardoor de directe kwalificatie voor het WK mis. Lees ook: Oranjevrouwen veroordeeld tot play-offs voor WK Oranje speelde 23 keer eerder tegen Denemarken. De eerdere duels eindigden vijf keer in een gelijkspel, acht keer in een overwinning voor Nederland en tien keer in een zege voor de Denen. Tijdens de finale van het EK 2017 won Nederland met 4-2 van Denemarken.