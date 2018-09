Piepjong Jong Ajax wint op het tandvlees van Jong AZ

ALKMAAR - Jong Ajax heeft in het AFAS Stadion in Alkmaar het onderonsje met Jong AZ met 1-0 gewonnen. Waar Jong Ajax in de eerste helft wat sterker was, gold het omgekeerde voor de tweede helft. Toch slaagde Jong AZ er niet in om de 1-0 van Danilo uit de eerste helft weg te werken, hoewel de krachten bij Jong Ajax steeds meer wegvloeiden.

Opmerkelijk was dat bij Jong AZ twee spelers op het veld stonden die vorig seizoen nog bij Jong Ajax speelden, Léon Bergsma en Mauro Savastano, terwijl bij Jong Ajax Teun Bijleveld stond opgesteld, die vorig seizoen bij Jong AZ speelde.

Ajax mist tien spelers

Jong Ajax miste tegen Jong AZ tien spelers die bij verschillende nationale ploegen aan moesten treden. Trainer Michael Reiziger had tevergeefs geprobeerd om de wedstrijd uitgesteld te krijgen, maar daar wilde de KNVB niet aan. Aanvankelijk zou Reiziger veertien spelers moeten missen. Op het laatste moment mochten vier spelers van Oranje O19 toch meedoen. Dat team had een teamactiviteit gepland staan waar de vier zich alsnog aan mochten onttrekken. Ajax had door de vele afwezige spelers geen vleugelspelers tot zijn beschikking en speelde daarom in een 5-4-1 opstelling waarbij de buitenste verdedigers erg hoog speelden. Door alle ontbrekende spelers stelde Reiziger waarschijnlijk het jongste elftal op dat ooit in de eerste divisie speelde.

Overwicht Jong Ajax

Toch had die jonge ploeg aanvankelijk een overwicht op Jong AZ en kreeg Jurgen Ekkelenkamp al na twee minuten spelen een grote kans om de score te openen. Na een klein half uur spelen was het Jong Ajax dat het eerste doelpunt liet aantekenen. Op aangeven van Teun Bijleveld schoot spits Danilo Pereira via het been van een AZ-speler de bal achter keeper Jasper Schendelaar. Na die goal liet Ajax de teugels even een beetje vieren en kregen Ferdy Druijf en Tijjani Reijnders grote kansen, die niet werden benut. Acht minuten voor rust was het opnieuw Danilo die bijna scoorde. Uit een snelle counter speelde hij een verdediger uit en krulde de bal tegen de paal.

Jong AZ sterker na rust

In de tweede helft drong Jong AZ meer aan en vloeiden de krachten langzaam weg bij Jong Ajax. Dat leverde een paar kansen op voor Jong AZ. Vince Gino Dekker stuitte na een mooi hakje van Tijjani Reijnders op keeper Stan van Bladeren en na een verkeerde terugspeelbal van Sebastian Pasquali gleed Ferdy Druijf uit voor hij kon scoren. Jong Ajax kwam in de slotfase nauwelijks meer van de eigen helft af. Tien minuten voor tijd kreeg Ferdy Druijf nog een grote kans uit een voorzet van Kai Koreniuk, maar ook die bal ging er niet in.

Rood Opdam

In de extra tijd moest Levi Opdam met een rode kaart (2xg) naar de kant, zodat Jong AZ de wedstrijd met tien spelers beëindigde. De ingevallen Leo Thethani van Ajax had vlak voor tijd nog de kans om de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar keeper Jasper Schendelaar gooide zich voor de op hem af stormende Zuid-Afrikaan en voorkwam zo de 0-2. Na het laatste fluitsignaal vielen veel van de uitgeputte Ajacieden doodmoe maar gelukkig op het veld.

Jong Ajax klimt door de overwinning naar de zesde plek met zeven punten uit vier duels. Jong AZ blijft zeventiende met slechts één punt, behaald tegen FC Volendam.

Opstelling Jong AZ: Schendelaar; Opdam, Bergsma, Kramer, Savastano (Bakker/68); Reijnders, Dekkers, Hoedemakers; Jacobs (Koreniuk/70), Druijf, Kaandorp (Duin/83)

Opstelling Ajax: v. Bladeren; Bakboord, Solomons (Aberkane/65), Botman, Kemper, Bakker; Pasquali, Bijleveld, Gravenberch, Ekkelenkamp; Danilo (Thethani/77)