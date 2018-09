Droom van eigenaar foodtruck valt in duigen na ongeluk: "Het is einde verhaal"

"Ik stap uit de auto en mijn hele wereld stort in elkaar. Je weet gelijk: het is einde verhaal." Onderweg naar de markt rijdt hij met zijn truck tegen een paal aan. De bak blijft hangen aan de paal en was in een klap verwoest.

Shakti is er helemaal kapot van. Zijn levenswerk ligt in duigen. "Ik slaap ook niet. Ik ben rond 2 uur in de ochtend wakker en dan denk ik: hoe had dit kunnen gebeuren? Je rijdt al drie jaar uit dezelfde straat... Het gebeurde echt in een seconde."

Bekend verschijnsel

De Surinaamse truck van Shakti stond op Alkmaarse en Hoornse markten en was een bekend verschijnsel. Ook op festivals verkocht hij zijn Surinaamse broodjes. De zaken liepen goed en daarom ziet hij het nu even niet meer zitten.

Gelukkig krijgt hij veel steun van buurtbewoners. 'Ik heb klanten die helemaal uit Hoorn eten zijn komen halen afgelopen zaterdag. M'n buren, m'n familie. Iedereen staat voor me klaar. Van een buurman mocht ik bijvoorbeeld zijn garagebox lenen."

Opnieuw beginnen

Een nieuwe truck kost veel geld en daarom is opnieuw beginnen lastig. Shakti zoekt hulp zodat hij een nieuwe truck kan aanschaffen. "Alles helpt. Als iemand iets wil starten. Ik weet niet hoe het allemaal werkt: dit is allemaal nieuw voor mij. Omdat ik hier pas woon, weet ik ook niet hoe een donatiepagina werkt. Ik moet het allemaal nog gaan uitzoeken."