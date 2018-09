Schiphol zet spotters en medewerkers in bij zoektocht naar vermiste kat Mars

SCHIPHOL - (AT5) De zoektocht naar de vermiste kat Mars die bij Schiphol voor het laatst is gezien, wordt opgeschaald. De luchthaven vraagt op Twitter om hulp van vliegtuigspotters en medewerkers om Mars terug te vinden.

De kat is van Sandra die naar Curaçao emigreerde. Net voordat de rode kater Mars begin augustus, samen met Sandra's andere kat Gum, werd ingeladen in het ruim, ontsnapte hij uit zijn bench en zette hij het op een lopen.

Lusteloos

De vermissing van Mars heeft ook zijn weerslag op kat Gum. "Gum is heel lusteloos en ligt eigenlijk alleen maar onder het bed", zei Sandra eerder.

Mars, die vernoemd is naar de Romeinse god van de oorlog, werd eind augustus al gezien op de spottersplek bij Schiphol. Het beste nieuws in weken, noemde baasje Sandra dat. Maar het is nog steeds niet gelukt om het beestje te vinden.

Serieuzer

De zoektocht naar Mars wordt een stapje serieuzer nu Schiphol zelf een oproep doet aan alle vliegtuigspotters en medewerkers. Want het vliegveld heeft een doel: "Wij willen hem graag herenigen met zijn baasje Sandra."