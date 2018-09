Versterking Afsluitdijk eindelijk begonnen: kans op files A7

DEN OEVER - Bij Den Oever zijn de eerste werkzaamheden voor de versterking van de Afsluitdijk begonnen. Rijkswaterstaat laat eerst de sterkte van het asfalt en de ondergrond testen, voordat het grote werk kan beginnen. De komende twee weken is daarom slechts één rijbaan van de A7 richting Friesland beschikbaar.

Het verkeer staat rijen dik stil voor de sluizen bij Den Oever. De brug is open, er is maar één rijbaan beschikbaar en de afslag Den Oever is daardoor niet bereikbaar. Michael Tesselaar uit Oudkarspel is er niet blij mee. "Ik hoop dat de overlast meevalt met de dijkversterking, want ik moet iedere dag voor mijn werk naar Harlingen."

Even voorbij de Stevin Sluizen Den Oever staan grote hei-installaties al klaar en liggen grote bundels betonijzer te wachten op de versterking van de Afsluitdijk. De dijk wordt verhoogd met een extra laag stenen, bij Den Oever komen extra keersluizen en er komt een fietspad bij aan de Waddenkant.

Kees en Alice Bakker uit Den Oever zijn nieuwsgierig geworden. Hun zoon werkt mee aan de versterking van de Afsluitdijk: "Het levert een hoop werk op, maar ze verwachten hier zeker een tsunami. We hebben het water in 1953 over de dijk zien stromen en zo hoog is het nooit meer gekomen."

Het versterken van de Afsluitdijk duurt tot 2022.