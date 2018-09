Yaël sliep vlak boven ontplofte auto Berkhout: "Ik hoorde keihard geschreeuw"

BERKHOUT - Het was een enorme knal vanochtend in Berkhout. De bedrijfsauto van dakdekker Jordy ontplofte, terwijl hij zelf in de auto zat. Yaël de Vries schrok wakker en zag het slachtoffer versuft naast zijn auto staan.

De Vries sliep in een boerderij waar de auto pal voor stond. "Het was ontzettend luid. Ik schrik natuurlijk wakker en ik hoor daarna keihard geschreeuw. Vervolgens zag ik de eigenaar van de auto in shock naast het voertuig staan", zegt De Vries tegen NH Nieuws. Door een lekkende gasfles ontstond er een explosie in het bestelbusje.

Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. "Hij riep: 'de gasfles zit er nog in'." De buurvrouw, Simone Berepoot, rende op dat moment meteen naar buiten. "Mijn zoon zat gelukkig niet op de plek waar het raam kapot ging. Mijn man en andere zoon waren ook gelukkig al aan het werk", zegt Berepoot.

Op de boerderij zit een rieten dak. "Ik maakte me gelijk zorgen, want dat gaat zo in de fik", vervolgt De Vries. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg op de boerderij. "We zijn enorm geschrokken. Maar het belangrijkste is dat we er allemaal nog zijn", aldus Berepoot.