Bestuurder scootmobiel gewond na botsing met tram in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Een bestuurder van een scootmobiel is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een tram in Amsterdam. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond plaats bij de kruising van de Zeeburgerdijk en de Borneostraat. De toedracht van het ongeval is niet duidelijk. De kruising werd voor onderzoek enige tijd afgezet. Ook tramlijn 14 richting Flevopark moest tijdelijk omrijden.