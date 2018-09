Zangeres Helen Shepherd overleden

IJMUIDEN - De zangeres Helen Shepherd is vanmiddag overleden in haar geboorteplaats IJmuiden, zo meldt haar familie. Shepherd heette eigenlijk Helena Cornelia Schaap en is 78 jaar geworden.

Shepherd maakte samen met haar broers Nico (contrabas) en Jan (gitarist) naam als zangeres van het trio The Shepherds in de jaren zestig. Ze traden op door heel Europa. Hun bekendste nummer was het lied Dank U.

Nadat broer Nico ermee ophield, trad Helen met broer Jan tot in de jaren negentig op als The New Shepherds. Hierna traden ze veelal op in verzorgings- en verpleeghuizen, tot Helen in 2008 een hersenbloeding kreeg. In 2003 ontvingen Helen en Jan het ere-burgerschap van de gemeente Velsen.