Zaalvoetballers Zeemacht laten eerste zege goed smaken

DEN HELDER - Ze hikten er al een paar keer tegen aan, maar promotie naar de eredivisie zaalvoetbal bleef uit. Tot deze zomer de KNVB 't Knoopunt uit Amsterdam uit de competitie nam. MSV Zeemacht vult de opengevallen plek in. Met succes, want zaterdag versloeg de club uit Den Helder Feyenoord Rotterdam met 6-3.

"We hebben reden om een feestje te vieren", zegt trainer Arjan de Klerk met een grote glimlach op zijn gezicht. "De eerste drie punten zijn binnen. We liggen op koers." Hij mikt met zijn ploeg ergens op een plek in de middenmoot.

De selectie van Zeemacht bestaat uit spelers uit Den Helder en omgeving die allemaal contributie betalen. Versterkingen zijn er na de promotie ook niet gehaald. Dat kon ook niet omdat de overschrijvingstermijn toen al was gesloten. "Wat ik dacht toen ik hoorde dat wij de plek van 't Knoopunt in mochten nemen?", herhaalt aanvoerder Melvin Damsma de vraag. "Heel fijn, bedankt criminelen haha... Nee hoor, ik hou me niet bezig met hoe het gelopen is. Ik ben gewoon blij dat wij zijn doorgeschoven."

Damsma, goed voor drie goals tegen Feyenoord, maakt zijn debuut in de eredivisie. De Klerk was er twaalf jaar geleden wel bij toen Zeemacht voor het eerst de stap naar het hoogste niveau maakte. Toen waren er nog twee eredivisies, nu nog eentje. "Deze eredivisie is nu veel sterker."