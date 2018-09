Afzien voor Bol in de Vuelta: "Twee pittige weken gehad"

AVENHORN - Jetse Bol heeft zware weken achter de rug. De wielrenner uit Avenhorn rijdt de drie weken durende Vuelta in Spanje en dat is hem niet in de koude kleren komen te zitten, vertelt hij op de rustdag tegen NH Sport.

"Twee pittige weken. De eerste week was voornamelijk heel erg warm, daar heb ik wel wat last van gehad. Een gemiddelde temperatuur van veertig graden. De afgelopen week waren er drie, vier hele lastige ritten op rij", vat Bol de eerste twee weken van de koers samen. Dat leidt tot kramp. "En heel veel vochtverlies, daar kan je niet tegenop drinken als het zo warm is."

De afgelopen week moesten de renners veel grote bergen over. Niet de favoriete etappes van Bol, zegt hij. "Ik denk dat het vooral heel mooi is op televisie. Op de fiets is er niet veel moois aan voor jongens zoals ik. Dan speelt je lengte en je gewicht wel tegen je, al ben ik nog niet eens zo heel zwaar."

Burgos

Momenteel rijdt Bol (29) voor team Burgos-BH. Hij begon het seizoen bij Manzana Postobon, maar besloot middenin het seizoen over te stappen. Geen verkeerde keuze, denkt de wielrenner. "Ik ben heel goed ontvangen bij Burgos. Leuke ploeg, leuke gasten. Je stroomt midden in het jaar in bij een groep die al meer dan een half jaar samen werkt. Maar ik ben goed ontvangen en het bevalt goed. Het is wel wat gestructureerder, iets georganiseerder, iets professioneler. Dit sluit toch wel iets meer aan bij wat ik in het verleden gewend was."

Laatste week

Ondanks dat de eerste twee weken vrij zwaar waren, voelt Bol zich 'redelijk goed' tijdens de rustdag. "Redelijk goed geslapen en even een uurtje gefietst. Daarna kwamen mijn vrouw en zoontje op bezoek. Dat is wel heel fijn als je drie weken van huis bent. Het wordt nog een pittige week. Nog zes dagen voor de boeg."

Of de Avenhorner nog wat gaat proberen de komende week? "Ik ga het zeker proberen, maar bij mij is proberen geen garantie dat het ook lukt", is hij realistisch. "Je gaat natuurlijk vol goede moed van start en je streeft het hoogst haalbare na. Maar als dat niet lukt, dan lukt het niet. Ik ben niet ontevreden, maar je hoopt natuurlijk altijd op meer."

De Vuelta duurt nog tot en met komende zondag. Na de Vuelta staat de Ronde van Turkije op het programma voor Bol.