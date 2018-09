'Schapen in Avenhorn sterven door voeren rauwe deegwaren'

AVENHORN - Een schapenhouder uit Avenhorn waarschuwt op Facebook dat mensen zijn dieren niet moeten bijvoeren. "Er is iemand die, met zakken tegelijk, rauwe deegwaren aan de schapen voert." Daar kunnen ze op zijn zachtst gezegd niet tegen, legt hij uit. "Gevolgen voor ons: hoge dierenartskosten en een dood schaap."

Hij vervolgt in het Facebookbericht: "Onze schapen worden hiervan ziek en kunnen hier dood aan gaan. Het deeg zet uit in hun maag." Daarom roept hij een ieder die regelmatig in de omgeving van de brandweerkazerne op de Buitenroede in Avenhorn komt, op om het te melden als ze zien dat de schapen op het weiland worden gevoerd.

Het is niet bekend of er aangifte is gedaan.