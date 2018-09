Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onderzoeksteam Dascha eist camerabeelden, maar OM wil van niets weten Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Team Dascha Onderzoek wil de camerabeelden van de laatste uren van Dascha Graafsma hebben om er zo achter te komen wat er precies met haar is gebeurd. "We hebben de camerabeelden nodig en we weten dat ze er zijn. En ze zijn er op cruciale momenten op die bewuste avond", vertelt onderzoeksleider Joey Roelofs. Maar het OM wil niets geven.

Dascha Graafsma werd eind november 2015 na een avond stappen dood gevonden langs het spoor in Hilversum. Ze zou geraakt zijn door een trein. Hoewel de politie concludeerde dat ze zelfmoord had gepleegd, kon de familie dit moeilijk geloven. Dascha was die avond wezen stappen in nachtclub Let's Get Down. Lees ook: Vader van omgekomen Dascha (16) start petitie voor camerabeelden: "Help ons" "Het onderzoek loopt telkens vast op die camerabeelden die de politie heeft, maar ons niet wil laten zien", zegt Joey Roelofs. "Er zijn beelden van de plek waar ze haar telefoon en identiteitskaart is verloren. Heeft Dascha die daar zelf neergelegd of heeft iemand anders met haar telefoon gelopen? Daar kunnen die camerabeelden antwoord op geven." Lees ook: Camerabeelden tonen nieuwe feiten rond dood Dascha Graafsma Het OM laat aan NH Nieuws weten dat ze de beelden niet aan de familie zullen geven in verband met privacy van het dossier en omdat de familie de beelden wil gebruiken voor eigen onderzoek. "Maar de eigenaren van de beelden hebben het aan het OM ter beschikking gesteld. Ze zijn altijd vrij om de eigenaren zelf om de beelden te vragen", aldus het OM. Wel zeggen ze dat de familie al meerdere malen het dossier, inclusief de beelden, heeft ingezien. "Dat is een keiharde leugen, wij hebben nooit de beelden gezien", benadrukt Joey Roelofs. "Wij hebben alleen een geanonimiseerd papieren dossier ingezien." Het onderzoeksteam en de familie hopen nu met de petitie Justitie alsnog zover te krijgen om ze de beelden te geven. "Ik hoop dat de officier van justitie en het Openbaar Ministerie op een gegeven moment van mening veranderen. Al weten ze dat er niets op de beelden te zien is, dan geeft het de familie een stukje rust die ze nu niet hebben."