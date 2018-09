Velsen koploper uitstoot CO2: "Ingrijpen overheid moet overwogen worden"

VELSEN - De gemeente Velsen is de absolute koploper van uitstoot van CO2, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Maar liefst 198 kilogram CO2 per vierkante kilometer gaat daar jaarlijks de lucht in.

Ook de gemeente Diemen is in de regio een flinke vervuiler met bijna 80 kilogram per jaar. Amsterdam staat eveneens in de top tien met bijna 40 kilogram.

Gezondheid

Voor Peter Stam van Velsen Lokaal komen de cijfers niet als shock: "Het is een bekend verhaal dat nog een keer is bevestigd. Het benadrukt dat het een regio is waar we veel energie moeten stoppen in het verbeteren van de luchtkwaliteit."

Toch is volgens Stam de hoge uitstoot niet per se een aanslag voor de gezondheid: "CO2 is vooral slecht voor het broeikaseffect. Het is wel een indicatie dat er veel verbrandingsprocessen plaatsvinden. Er is hier veel bedrijvigheid, het houdt niet alleen op bij CO2."

Ingrijpen

Ingrijpen door de overheid om de luchtkwaliteit te verbeteren vindt Stam haast noodzakelijk: "Ik ben niet een grote voorstander van het bijspringen van overheden bij private ondernemingen, maar dit is zo in het algemene belang dat dat best overwogen zou mogen worden."