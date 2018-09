Texel begonnen met sloop Burgemeester De Koninghal

DEN BURG - De sloop van de Burgemeester De Koninghal in Den Burg is begonnen. Een deel van het gebouw is inmiddels tegen de vlakte.

Volgens mediapartner Texelse Courant is de zijkant met de panelen weg, zijn het podium en de tribune eruitgehaald en is ook de ruimte waar het sanitair zat inmiddels gesloopt. De houten vloer was eerder al uit het gebouw gehaald.

De De Koninghal is bijna 52 jaar in gebruik geweest. De zaal werd op 19 november 1966 officieel als sporthal en cultureel centrum geopend en een jaar later vernoemd naar Kees de Koning die van 1950 tot 1967 burgemeester van Texel was.

Eindexamen

De hal vormde jarenlang één geheel met de oude LTS die in 2012 werd gesloopt. Het was onder meer de plek waar leerlingen van de OSG jarenlang eindexamen deden.

De De Koninghal maakt plaats voor de nieuwe sporthal die aan de Emmalaan in Den Burg zal worden gebouwd.