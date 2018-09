Bos Wildrijk biedt ruimte voor herdenking overleden kinderen

ST. MAARTEN - Vanaf komende herfst wordt het mogelijk om in een deel van natuurgebied Wildrijk bij Sint Maartenszee herdenkingsbomen te planten, ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Landschap Noord-Holland is hiervoor een bijzondere samenwerking aangegaan met de Stichting het Bos der Omarming, schrijft mediapartner Schagen FM.

In een deel van het bos worden in het najaar van 2018 dode bomen en overwoekerende bramen weggehaald. Zo ontstaat er ruimte voor aanplant van jonge nieuwe (herdenkings)bomen.

Krachten

"Het is een plaats waar mensen kunnen herdenken in de natuur en tegelijk nieuwe krachten op kunnen doen", aldus Willeke de Jong van Stichting Bos der Omarming. "Je kiest een boom omdat hij bij je kind past: rank, sterk, speels, vriendelijk of moedig. In het bos ligt de nadruk op 'leven'."

Op zaterdag 24 november is de eerste Boomplantdag, waarop alle aangevraagde herdenkingsbomen worden geplant. Belangstellenden kunnen zich tot 22 oktober aanmelden via hetbosderomarming.nl.