Veel optimisme in Hoorn na goede seizoenstart HBV Foto: NH Sport

DEN HAAG - De Hoornse Badminton Vereniging (HBV) is denderend van start gegaan in het nieuwe seizoen van de eredivisie. De ploeg won de eerste wedstrijd, die vanwege de eredivisie kick-off in Den Haag werd gespeeld, met 7-1. Het optimisme in Hoorn is dan ook groot.

Alle teams uit de eredivisie kwamen in Den Haag bij elkaar om de eerste wedstrijdronde van het nieuwe seizoen te spelen. "Omdat het de eerste wedstrijd van het seizoen is, willen we dat alle teams bij elkaar komen", zegt HBV-speelster Jessica Ottenhoff. "Zodat we van elkaar kunnen genieten en we meer bekendheid hebben." Dennis Lens, trainer van HBV, is optimistisch over komend seizoen. "Ik ga voor het landskampioenschap. Ik vind dat we de mogelijkheden hebben en ik wil dat HBV een prominente eredivisie-ganger wordt. ik denk dat we daar de potentiële mensen voor hebben."