'Andere Tijden' duikt in verleden van Hoornse zanger George Baker Foto: ANP KIPPA PAUL BERGEN

HOORN - De redactie van het televisieprogramma 'Andere Tijden' is in het verleden gedoken van George Baker. De zanger die werd geboren als Hans Bouwens heeft een Italiaanse vader en hij blijkt niet de enige in Hoorn met zo'n achtergrond.

Giuseppe Caruso, de vader van de zanger, kwam in 1943 als een van de tientallen Italianen naar Noord-Holland, schrijft het Noordhollands Dagblad. Hij was krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers. Net als zovelen ontmoette hij in Hoorn een meisje, en kreeg hij een relatie met haar. Op 8 december 1944 beviel ze van een zoon, George. Op zoek

Het programma gaat op zoek naar de vader van George, over wie hij niets wist, maar ook naar de vele andere Italianen die in West-Friesland zaten ondergedoken. Zo deelt in de aflevering onder meer Ida Beoletto-Moerbeek haar herinneringen over de Italianen. Enkele afbeeldingen van Jan Osinga sr. worden ter illustratie gebruikt. Voorvertoning

De uitzending is zaterdag te zien op NPO 2 om 21.20 uur. Woensdagavond is in Hoorn al een voorvertoning in de Kerkmeijerzaal in het verenigingsgebouw van Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22. George Baker is daar bij.