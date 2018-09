Deel dit artikel:













Weer voertuigbrand in Zaandam: motorscooter brandt af in fietstunnel Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - In een fietstunneltje in Zaandam is vannacht een motorscooter in vlammen opgegaan.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio aan NH Nieuws. Het voertuig brandde rond 1.30 uur af in een fietstunnel aan de Watering, onder de A8. De bemanning van de enige uitgerukte tankautospuit had het vuur snel onder controle. Lees ook: Tijdlijn: al 15 uitgebrande wagens sinds mei Voor informatie over het onderzoek naar de brand verwijst de woordvoerder van de Veiligheidsregio door naar de politie. De politie voert echter actie voor een betere cao, heeft de woordvoering daarom op een laag pitje staan en doet geen uitspraken over deze brand. Lees ook: Opnieuw autobranden in Zaandam: "Dit is belachelijk" Eerder in het weekend gingen aan de Houthavenkade in Zaandam al twee auto's in vlammen op en raakten er nog eens drie beschadigd. Of de politie rekening houdt met een verband tussen de branden, is niet bekend.