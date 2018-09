Peren uit Zwaagdijk extra zoet dankzij warme zomer

MEDEMBLIK - Bij fruitbedrijf Pronk in Zwaagdijk wordt op dit moment met man en macht gewerkt om de perenoogst op tijd binnen te halen. Eigenaar Gerard Pronk hoopte op dikkere peren dit jaar, maar de smaak is volgens hem boven verwachting. "Ze zijn super zoet dankzij het warme weer van afgelopen zomer."

In de peren zit veel meer suiker dan normaal en dat komt door de warmte. Ook het oogsten is dit jaar eerder begonnen door de mooie zomer. "We zijn al een week bezig, terwijl we normaal gesproken nu pas beginnen."

Afgelopen voorjaar werd voorspeld dat de oogst zo'n tien procent groter dan normaal zou worden, maar dit pakte door de warmte anders uit. "De peren zijn toch iets langzamer gaan groeien, maar wij hebben het relatief goed hier in Noord-Holland. We hadden veel water om te beregenen deze zomer en dat is bijvoorbeeld in Limburg of Belgie echt een stuk minder."

Race tegen de klok

Pronk is tevreden over zijn oogst, die genoeg dikke peren bevat. Maar het is nog wel een race tegen de klok om alle peren op tijd van de bomen te halen. "We plukken nu met zo'n 90 man en we hebben er eigenlijk 110 nodig."

Het gebrek aan plukkers heeft volgens hem te maken met de aantrekkende economie. "De mensen hebben allemaal genoeg werk. Dus we komen er gewoon een paar tekort."

Maar hij blijft positief. "Gelukkig zit het weer mee. Dan plukken we toch ook zo'n 10 procent meer dan als het weer nat en koud is."