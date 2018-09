Twee spelers AEK Athene geschorst voor duel met Ajax

AMSTERDAM - Ajax hoeft in de eerste wedstrijd van de groepsfase tegen AEK Athene niet te vrezen voor aanvaller Marko Livaja (foto) en verdediger Hélder Lopes. De twee zijn geschorst voor het duel met de Amsterdammers.

Livaja en Lopes kregen rood tijdens de wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen het Hongaarse FC Fehérvér. Lopes kreeg een directe rode kaart in de tweede helft, terwijl Livaja de rode prent pas na de wedstrijd kreeg als gevolg van een opstootje. Beide spelers worden nu voor vier wedstrijden geschorst door de UEFA. De Griekse club kan nog wel in beroep gaan tegen de straf.

De Kroatische spits Livaja zit pas sinds deze zomer bij AEK Athene. In zes officiele duels was hij goed voor twee doelpunten en een assist. Lopes speelde dit seizoen vijf duels voor de Grieken. Hij gaf twee assists.

Het duel tussen Ajax en AEK Athene wordt gespeeld op 19 september. De aftrap is om 18.55 uur.