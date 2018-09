Deel dit artikel:













'Man aangehouden in woning vlogger Youness O. vanwege zedendelict' Foto: Shutterstock

HILVERSUM - Een 33-jarige man is gisteren in verband met een zedendelict aangehouden in een woning in Hilversum. Volgens de Telegraaf gaat het om de woning van de 'haatvlogger' Youness O.

De politie kan geen details vrijgeven over de identiteit van de verdachte. De Telegraaf meldt dat bronnen hebben aangegeven dat het gaat om O. zelf. De man zou zijn opgepakt vanwege seksueel ongepast gedrag met een minderjarig meisje. Het slachtoffer zou vijftien zijn en het verstand hebben van een kind tussen twee en vier jaar. Lees ook: Bussumse horecaondernemer: "Tijd om Israëlische toeristen total loss te slaan'' O. is een niet onomstreden figuur. Zo werd hij eerder veroordeeld voor haatzaaien en opruien toen hij in 2015 op sociale media opriep Israëlische toeristen in Nederland "total loss" te slaan. Ook zou hij eind 2017 het beoogde doelwit zijn geweest van een liquidatiepoging. Een onbekende man bedreigde op 27 december aan de Soestdijkerweg een tweetal in een auto. Lees ook: Politie onderzoekt 'mislukte liquidatiepoging' in Hilversum Een dag later deelde Youness O. op zijn Facebookpagina dat er een moordpoging op hem was ondernomen. Dat bericht werd later verwijderd.