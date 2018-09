Sterrenwacht Orion voorlopig dicht voor grote publiek

BOVENKARSPEL - Het pand dat onder andere door Sterrenwacht Orion wordt gebruikt, is niet brandveilig genoeg bevonden. Daarom is de sterrenwacht in Bovenkarspel voorlopig gesloten voor het grote publiek. Alleen kleine groepen mensen mogen op afspraak nog langskomen in het Streekbospaviljoen.

Dat meldt onze mediapartner WEEFF.

De sterrenwacht trok jaren geleden al aan de bel bij de gemeente en het Recreatieschap West-Friesland over de tekortkomingen aan het pand. Volgens hen ging het al bij de oplevering van het gebouw mis. Er zouden te weinig brandmelders zijn en de vluchtwegen zijn niet in orde, vertelde Ineke Mulder van de volkssterrenwacht vorig jaar in het Noordhollands Dagblad. "Het is voor ons echt een zorg. Je moet er niet aan denken dat er iets gebeurt."

Nu heeft de gemeente Stedebroec en de Veiligheidsregio dan ingegrepen. Er is een maximum opgelegd van het aantal mensen dat zich tegelijkertijd in een ruimte van de sterrenwacht mag bevinden. Zo mag er in de koepel nog maar één persoon op hetzelfde moment zijn, en in het planetarium zes. Alleen bij rondleidingen op afspraak is het te doen om deze afspraken te handhaven, omdat de bezoekersaantallen op deze manier controleerbaar blijven.

Korte termijn

De voorzitter en een aantal bestuursleden van de sterrenwacht zijn al geruime tijd in overleg met de betreffende instanties om de tekortkomingen op het gebied van de brandveiligheid opgelost te krijgen. Het ziet er echter niet naar uit dat er op korte termijn een oplossing in het verschiet ligt.

De gemeente Stedebroec was niet bereikbaar voor commentaar.