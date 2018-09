Gieren en gillen in de kerk met toneelstuk 'Four Drags and a Funeral'

HAARLEM - Ze staan al meer dan een jaar op de planken met het toneelstuk 'Four Drags and a Funeral', maar de voorstelling volgende week is wel heel spannend voor de Haarlemse acteurs van Het Productiehuis. Ze voeren het stuk namelijk op voor het kerkpubliek.

Het galmt lekker als een van de dragqueens flink uithaalt. De acteurs mogen even het geluid in de Doopsgezinde Kerk testen en de loopjes oefenen. Dat is belangrijk, want ze staan op 10 centimeter hoge hakken.

Het toneelstuk is een van de hoogtepunten van het Haarlemse programma voor de Nationale Vredesweek volgende week. Het landelijke thema gaat over hoe oud en jong omgaan met de vrede.

Stapje verder

In Haarlem wil de Sint Antonius Gemeenschap als organisator een stapje verder, door onder andere op 20 september het stuk 'Four Drags and a Funeral' in de kerk te laten spelen.

"Helaas voor de anders geaarde mensen wordt er nog steeds gediscrimineerd en uitgesloten, ook door de kerk", licht Joris Obdam van de kerkgenootschap toe. Dat is volgens hem een directe bedreiging voor de vrede.

Clash tussen culturen

Het stuk gaat over vier vrienden van een dragqueen die overleden is. Ze wordt begraven in haar woonplaats in de 'Biblebelt', maar wordt in de kist opgebaard als man.

Daar steken de 'four drags' een stokje voor. "En dat is natuurlijk een clash tussen twee culturen", vertelt schrijver en regisseur Jos Ahlers van het Haarlemse theatergezelschap Het Productiehuis.

Gegil en gevloek

En het gaat in ieder geval met veel bombarie, gegil en soms gevloek, waarschuwt Ahlers. "Het zijn Amsterdamse dragqueens en die kunnen wel te keer gaan. Maar we hebben het uitgebreid besproken en de kerk durft het aan. En dan durven wij het ook aan."

Joris Obdam denkt niet dat de parochianen zo snel de kerk zullen uitlopen. "En iedereen die aarzelt of boos wordt is welkom na de voorstelling als we in gesprek gaan over dit belangrijke thema."