Jim Bakkum en Bettina Holwerda verwachten derde kind

AMSTERDAM - Gezinsuitbreiding voor Jim Bakkum en Bettina Holwerda. Het stel verwacht een derde kindje, zo maakten de twee vandaag op Instagram bekend.

Op de foto is te zien hoe zoon Lux (5) en dochter Posy (3) de buik van Bettina kussen. "Kusjes op mama's buik, we kunnen het nauwelijks geloven maar binnenkort mogen we voor de derde keer dit wonder ervaren," schrijft Bakkum bij het bericht.

De vonk tussen de 31-jarige Jim en 39-jarige Bettina sloeg elf jaar geleden over toen de acteurs beiden in Grease speelden. Het stel trouwde in 2011.